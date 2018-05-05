صحة المؤقتة تبحث مع منظمة الصحة العالمية سبل توفير مصل لدغ العقارب في الجنوب

ليبيا – عقد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اجتماعاً تشاورياً أمس الجمعة مع ممثل عن منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا عبدالعزيز الحلفي لبحث الوضع الصحي الليبي.

المجتمعون إستعرضوا بحسب المكتب الإعلامي للوزارة الأوضاع الصحية في الجنوب وآليه توفير كمية من مصل لدغ العقارب بمستشفيات الجنوب خلال الأيام القادمة لضمان تحسين الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا.

وتمت مناقشة آلية الإتفاق بشأن النهوض بالرعاية الصحية الأولية بالبلديات والمضي قدماً مع جميع شركاء ليبيا الذين يعملون في قطاع الصحة.

وبدوره أكد عقوب خلال الاجتماع على الحاجة لتسليط الضوء والتنسيق حول الدعم المقدم من شركاء ليبيا لتعزيز التخطيط للنظام الصحي و تنمية القدرات في القطاع.

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