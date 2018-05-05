وزارة المالية بالحكومة المؤقتة تطلق منظومة خاصة بالمراقبين الماليين

كشف بمبنى ديوان مراقبة الخدمات المالية بنغازي مراقب الخدمات المالية بنغازي طارق دربي، عن عقد لقاء عمل اليوم السبت، حول المنظومة الخاصة في المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة .

ودعا دربي في بيان عاجل، المراقبين الماليين ومساعديهم في القطاعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة في بلدية بنغازي، للحضور من أجل الاتفاق على كيفية العمل بالمنظومة، وإعداد التقارير المالية المدرجة ضمنها، والتي من شأنها الرفع من مستوى الأداء الوظيفي للمراقب المالي وتسهيل سرعة إتمام الإجراءات وفق ما هو مطلوب .

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