«الوطنية للنفط» تعقد اجتماعها الفني الأول مع شركة الواحة

‎انعقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، يومي الأربعاء والخميس، الاجتماع الفني الأول للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الواحة للنفط.

‎حضـر الاجتمـاع عن المـؤسسة كلا من نورالدين شقمان، مـدير إدارة تطـوير الاحتيـاطي وصالح البصير مدير إدارة الصيانة والمشاريع وأنور عقيل مدير إدارة الإنتاج وعدد من المختصين بالمؤسسة و ممثلي الشريك الأجنبي بليبيا وممثلين عن الشركة الوطنية للحفر معهد النفط الليبي وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية. ‎وعن شركة الواحة حضر مدراء الإدارات الفنية والمالية والصحة والسلامة والبيئة وعدد من المختصين بالشركة.

‎استعرض الاجتماع نشاط الشركة لعام 2018، فيما يخص نشاط الحفر التطويري وسير تنفيذ هذه النشاطات والميزانيات الرأسمالية المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة في هذا العام، كما تناول الاجتماع مناقشة ما يخص المشاريع الصغرى والكبرى وخطط الشركة لوضع الحقول الاستراتيجية على الإنتاج والتي من أهمها حقول شمال جالو والفارغ و “م ن 98” وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز والحد من حرقه اضافة الى استعراض الجهود التي بذلت لصيانة المعدات السطحية وانابيب نقل النفط المتضررة.

‎كما ناقش الاجتماع، الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تحقيق الشركة لمستهدفاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما تم استعراض ومناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية. كما التطرق في الاجتماع الي الميزانيات الرأسمالية المقترحة للشركة في عام 2018

