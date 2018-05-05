الفيتوري يكشف تأثير المحتوى الديني في الإعلام على انتشار الإرهاب في ليبيا

قال الأكاديمي والصحفي والباحث المستقل، د. مصطفى الفيتوري، إنه لم يستغرب التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس الأربعاء الماضي.

وقال الفيتوري، ” إن ذلك المشهد المتمثل في التفجير وما سبقه من تأبين بن حميد سوف يتكرر أيضا وبالدم أحيانا”، موضحا أنه وفق معلومات دقيقة فأن عدد الترددات المخصصة من قبل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية للبث المسموع (الراديو) ذو المحتوى الديني يعادل تقريبا ثلث الترددات أي حوالي 50 تردد في مجمل ليبيا (مع ملاحظة أن الهيئة لا تعرف بدقة كل الترددات الجاري البث عليها لأن البعض يبث دونها أدناه ولا علمها) وعدد الترددات الإجمالي الذي تعلم به الهيئة يقترب من 150تردد، ووفق متابعة دقيقة وعن قرب ويوميا (على مدى أكثر من ثلاث سنوات وساعات استماع طويلة خلال زيارات عديدة قمت بها الي ليبيا) فأن كل المحتوى الديني الذي يسمعه سكان طرابلس بالذات ــ على موجات اف. ام ــ مستورد بالكامل و99% منه خارجي أما نسبة المادة الليبية فهي اقل من 0.1 % أي (عُشر في المائة) وان هذه المادة تتعلق غالبا بشئون دينية لا تمس المنهج والعقيدة وإنما العبادات ــ وحتى هذه ليست منتظمة ولا يوميه. هذا تقديرا وليس تقريرا بسبب غياب المادة”.

وأضاف “أن المادة الدينية المرئية والمسموعة التي يتم بثها والمصنفة “ليبية” هي التي تبثها قناتي “التناصح” المرئية والمسموعة وهذه مصنفة “ليبية” وبالتالي هي استثناء ولكن محتوى هذه المادة لا يختلف عن الـ”99%” المشار إليها أعلاه بل أحيانا تتطابق معها تماما خاصة في شئون المنهج والعقيدة وهنا مربط الفرس في تعليب أفكار الناس دينيا، منا انه وفق تقديرات السكان فأن أغلبية سكان ليبيا هم تحت سن 30 سنة (حوالي 50%) وقرابة 3 من كل 10 ليبيين يتلقى المادة الدينية من الـ”99%” الواردة أعلاه أي من الخارج وان من يتابعون “التناصح” ــ كمادة دينية مصنفة ليبية ــ هم أقلية مرتبطون فكريا وروحيا وسياسيا بمالك القناة “دار الإفتاء” أسميا والمفتي فعليا، ومادة القناة ــ عقائديا ومنهجيا ــ هي كما سلف وصفها، مشيرا إلى أن 1 من كل 3 من سائقي التاكسي في طرابلس (وهم ضمن الفئة العمرية الأعلى في ليبيا ــ أي اقل من 30 سنة) يعرف على الأقل أسماء ثلاث شيوخ من خارج البلاد ولا يعرف اسم شيخ ليبي واحد عدى عن بعض من القلة ممن اشتهروا بعد 2011 وهم أموات غالبا أو يُتهم النظام السابق بتصفيتهم.

وأكد الفيتوري، أن القانون النافد اليوم في ليبيا بخصوص البث والنشر هو قانون رقم 72لعام 76 ومادته الثالثة تمنع البث الخاص إلا عبر موافقة ” إدارة الرقابة على المطبوعات والمصنفات الفنية” وهذه الإدارة اليوم لا تمنح التراخيص ويتم تجاوزها تماما أكان فنيا (تخصيص الترددات) أو موضوعيا (المحتوى). وليس لدى الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية أي قانون مرجعي ولا لائحة داخلية لتقنين البث وان كانت حاولت مرات عديدة صباغة واحدة إلا أن الحكومات التي مرت على ليبيا منذ 2011 لم تصدر أي لائحة أو قانون بالخصوص، وكل مقترح من الهيئة تم ركنه عمدا، مشيرا إلى أنه في العام 2013 بلغ عدد المحطات الأجنبية التي تبث محليا في ليبيا (وفي طرابلس تحديدا) حوالي 3 محطات هي: سوى الأمريكية ومُنتي كارلو الفرنسية والـ بي.بي.سي. البريطانية، ولكن كل هذه القنوات توقفت عن البث في طرابلس وتعتقد الهيئة أنها انتقلت إلى بنغازي وهي تبث دون علم مسبق ولا إذن ولا قانون ليبي وبلا مقابل لترخيصها أن وجد ولا مقابل التردد الذي تبث عليه! كلها يمثلها أفراد ليبيون يمثلون شركات غالبا وهمية باستثناء قناة سوى التي تمثلها شركة يملكها أمريكي من أصل ليبي، إضافة إلى أن بعض مرسلات البث التابعة لبعض المحطات المسموعة منصوبة في مكاتب بريد تملكها الدولة ولكن الدولة لا تسيطر على ما يتم بثه وهي تستضيفها مجانا بسبب غياب القانون.

وقال الفيتوري، إن الهيئة العامة للاتصالات حاولت مشكورة وضع إطار قانوني ومرجعي وتنظيمي للأمر ألا أنها فشلت نتيجة إهمال وفشل الحكومات المتوالية منذ 2011 وحتى اليوم، مضيفا “يوجد في طرابلس كليتين للإعلام (حسب علمي) إلي جانب عدد أخر من الكليات الخاصة وأكثر من كلية آداب وعلم اجتماع ومع هذا لم أجد أي دراسة إحصائية ولا تحليلية للموضوع رغم خطورته ولم يسبق أن زار باحثا واحدا ـ قبلي ـ الهيئة للحصول على هذه المعلومات الإحصائية! وما هو موجود يتعلق بموضوعات أخرى وغالبا ما يفتقد للمعيار العلمي الموثوق، كما لم تأذن إدارة المطبوعات حسب علمي لأي محطة بالبث استنادا إلي المحتوى لان القانون يمنع ذلك ومع هذا كل القنوات تتحصل على موافقة بطريقة ما وتبث وكأن لا شئ يستدعي التوقف عنده”.

وكشف الفيتوري، أنه وفق لتحليله فيما يتعلق بالمحتوى الديني المشار إليه فأنه من المرجح أن يتم التالي:

1- سيرتفع عدد “المتدينين” بين الشباب الليبيين بنسبة تفوق 20% خلال العشر سنوات الجارية وهذه النسبة سوف تتضاعف خلال العقدين القادمين (ما لم يُتخذ أي إجراء) والمشكلة هنا هو أي تدين؟ وفق اي منهج؟ وفق اي عقيدة؟ ولهذا سوف نرى نسبة من أولئك المتدينين تتجه تلقائيا الي الاٍرهاب لان بعض المناهج تعتبره جهادا لا ارهابا! ان خطورة التنظيمات الدينية مهما كانت هي تلاعبها بأفكار اتباعها على مستوى العقيدة والمنهج وليس على مستوى العبادات والإيمان المطلق! لست ضد مظاهر التدين وكلنا متدينون بطريقة ما ولكنني ضد المنهج المستورد للتدين ومن اجله!

2- غياب اي منهج في المادة الدينية التي يتم نشرها يجعل العودة الي الاسلام الوسطي الذي عرفه الليبيون على مدى عقود وحفظ دينهم ايام الاستعمار يزداد صعوبة كل يوم ووجود قيادات سياسية ودينية نافذة في البلد ــ معروفة بتطرفها أو تاريخها الدامي او الإرهابي او غير المألوف ــ يزيد من نسبة الاستقطاب الديني بين الليبيين وخاصة الشباب ونظرًا لنوعية المادة المتوفرة فان إعداد المرشحين للتحول الي العنف سوف يرتفع! واحد اسباب ذلك التركيز الإعلامي الديني الشديد على ليبيا الخارجي بأيدي محلية.

3- نتيجة ظروف الحياة القاسية نسبيا وفقدان الأمل وغياب المرجعية الدينية المحلية مثل التي كانت متوفر قبل عام 2011 واهمال التعليم وفوضى المناهج وسيطرة الاسلام السياسي (غالبا خارج الإطار التنظيمي) كل هذا وغيره سيجعل اكبر نسبة من “المجاهدين” العالميين وخاصة في افريقيا ستكون من الليبيين وان استمر الوضع العالمي على ما هو عليه بالنسبة للتنظيمات المتطرفة مثل تنظيم الدولة او القاعدة فأننا نقترب من اليوم الذي سيكون فيه الليبيون كبار قادة تلك التنظيمات في العالم بعد ان كانوا قلة ولا يتولون اي مسئوليات عُليا فيها!

4- سيستمر غزو المساجد والسيطرة عليها من قبل قادة رأي ديني ويحملون افكارا غريبة وهؤلاء يخلقون اتباعا لهم مما يجعل تنظيمهم لاحقا سهلا وهذا سيحول المساجد الي بيوت خاصة وليست بيوتا لله ولعبادته وحده لا شريك له! بيوتا إسلامية لإسلام دو طبعة خاصة مرتبط غالبا بالخارج- اي خارج ليبيا!

5- أحصيت ما لا يقل عن 5 أنواع من المطويات القصيرة (ثلاث صفحات ملونة) وسبق ان نشرتها منذ سنتين تتوفر في المساجد والأماكن العامة بما فيها مطار أمعيتيقة وكلها تحمل وجهات نظر دينية عادية ولكنها مستوردة المصدر والهوية وأغلبها تستند الي مرجعيات دينية (شيوخ) غير ليبيين بل ان الليبيين من المشاهير مثلا لا دكر لهم ابدا بمن فيهم صاحب “التناصح”!

6- عودة ” إدارة الرقابة على المطبوعات والمصنفات الفنية” وفق رؤيةً جديدة يطرحها الان احد من تولوها سابقا أصبح ضرورة ملحة جدا.

7- اليوم نحن بحاجة إلي عمل ضخم من قبيل ما قامت به جمعية الدعوة عالميا ولكن على المستوى المحلي!

واختتم الفيتوري تحليله قائلا “لهذا كله أرى تفجير المفوضية ليس غريب ولا استغرب تفجير لاحق كما إنني لا أرى استهداف المفوضية من زاوية تعطيل الانتخابات وما إلي ذلك (وان كانت هذه نتائج مرغوبة لمن يعنيهم التفجير) بل هو عمل أصيل ناتج عن فوضى المنهج واستيراد المرجعية وما التفجير إلا وسيلة”.

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