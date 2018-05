المتوسط:

شارك المهندس فرج سعيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي بفندق تيبستي.

كانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة إعمار بنغازي، باشرت عملها في استقبال المشاركين في المؤتمر.

يُشار إلى أنَّ حوالي 16 دولة يُشاركون في أعمال هذا المؤتمر، حيثُ سيتم رفع أعلام الدول المشاركة على مقر إقامة فعاليات المؤتمر بفندق تيبستي السياحي.

