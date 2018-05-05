الجيش يحكم الحصار على الجماعات الإرهابية بدرنة

أعلنت قوات الجيش إحكام الحصار على الجماعات المتطرفة (المدرجة على لائحة الإرهاب) بمدينة درنة.

وقال معاون آمر السرية الأولى الابرق مشاة، “صلاح العبيدي”، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” إن قوات الجيش قامت بعمل طوق حول كامل مدينة درنة استعدادا لاقتحامها.

وقال العبيدي إن الجيش استهدف مركبات تابعة للجماعات المتطرفة في محور الظهر الحمر بدرنة مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية للجيش في محاور القتال بالمدينة.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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