بعد تجدد الاشتباكات.. الغزوي يصل سبها

وصل الحاكم العسكري لمنطقة سبها العسكرية المكلف من قبل القيادة العامة للجيش الوطني، المبروك الغزوي، السبت، إلى مطار تمنهنت الذي يبعد 30 كيلو متراً شرق سبها.

واستقبل الغزوي لدى وصوله إلى المطار معاون آمر منطقة سبها العسكرية، إضافة إلى مجموعة من الضباط.

وتشهد المنطقة القريبة من مقر آمر المنطقة العسكرية سبها، ومطار تمنهنت اشتباكات مسلحة منذ فبراير الماضي، واندلعت مجدداً مطلع مايو الجاري.

وأودى القتال المسلح الدائر في المدينة بحياة ما لا يقل عن 14 شخصاً وإصابة قرابة الـ60 شخصاً آخرين.

ووجهت دعوات من مختلف المجالس الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية بضرورة وقف الاقتتال وفتح الطرقات التي أقفلت نتيجة الاشتباكات المسلحة .

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