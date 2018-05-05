(شاهد الصور) افتتاح جلسات مؤتمر إعادة إعمار بنغازي

بنغازي-العنوان

أفتتح صباح اليوم بفندق تيبستي السياحي جلسات المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة أعمار مدينة بنغازي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من وزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة التنفيذية والإدارية بالحكومة الليبية المؤقتة.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية عميد بلدية بنغازي ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ورجال الإعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين.

وسيساهم المؤتمر الدولي في وضع رؤية علمية لإعادة الإعمار بمدينة بنغازي من خلال تلاقى الخبراء والمختصين في مجالات الإعمار والتنمية المستدامة مع المؤسسات والهيئات والقطاعات بالدولة ورجال الأعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والاكاديميين .

وكان قد وصل عدد من الوفود الدولية إلى بلدية بنغازي وذلك للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي، صباح الجمعة.

ويشارك في المؤتمر عدة دول منها أمريكا، بريطانيا، تونس، المغرب، إيطاليا، ألمانيا، اليونان، البرتغال، مصر، جمهورية بنين، السودان، فلسطين، الصين، نيوزيلندا، سويسرا، الكويت، بلغاريا.

وأشادت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي بجهود ودعم الوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة لإنجاح المؤتمر، بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات وتذليل كافة الصعوبات أمام عمل اللجنة فيما يتعلق بمهام الخارجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية