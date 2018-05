تمديد فترة صيانة مطار مصراتة للأربعاء المقبل

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لمطار مصراتة الدولي، بأنّه تمَّ تمديد أعمال الصيانة المقررة بالمطار إلى يوم الأربعاء المقبل؛ نظرا لظروف طارئة.

وأشار المكتب الإعلامي للمطار، إلى أنَّ حركة الطيران ستستأنف الخميس المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة.

كان مطار مصراتة الدولي أعلن، خلال الأيام الماضية، توقف الحركة الجوية بالمطار لاستكمال أعمال الصيانة التي شملت ترميم التشققات في المهبط، وتوصيل الإنارة للطريق الواصل بين الصالات وساحة وقوف الطائرات.

