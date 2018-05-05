برلماني ليبي يطالب بفتح تحقيق برلماني تكشف فيه عن الأموال التي صرفت طيلة السنوات الماضية

طالب عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، هيئة الرئاسة بمجلس النواب، بفتح تحقيق برلماني تكشف فيه عن الأموال التي صرفت طيلة السنوات الماضية، والعهد المالية والنثريات والتعويضات التي مُنحت لأعضاء المجلس بالأسماء والتواريخ.

وقال سعيد على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، إن ما أدلى به القنصل الليبي السابق بجمهورية مصر العربية عادل الحاسي، يوضح جزءا من الفساد الممنهج الذي ينخر سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج ومؤسسات الدولة بالداخل، حسب قوله.

وبيّن سعيد، أن اتهام الحاسي لوزراء في حكومة الوفاق و أعضاء بمجلس النواب بالمحسوبية والفساد، لا يجب أن يمر مرور الكرام، مطالبا المجلس الرئاسي بإحالة القضية إلى النائب العام للتحقيق في هذه التهم.

وأشار سعيد أن المواطنين من حقهم أن يُساءل نوابهم ويُطالب بإسقاط الحصانة عن أي نائب ثبت فساده، ومحاكمته في حال السرقة أو استغلال مهامه للحصول على اعتمادات أو أموال أو عقارات بطرق غير مشروعة، حسب تعبيره.

وكان القنصل الليبي السابق في مصر عادل الحاسي قد كشف، الخميس، في تصريحات إعلامية، عن قضايا فساد، وهدر للمال العام، تتعلق بعدد من المسؤولين في الدولة.

وكشف القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي، في مقابلة مع قناة 218 يوم الخميس، عن قضايا وملفات فساد من بعض المسؤولين والقيادات السياسية في البلاد من بينهم نائبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني وفتحي المجبري.

ومن بين ملفات الفساد التي تحدث عنها عادل الحاسي، كشف أن هناك قرابة 5 آلاف شخص جرى منحهم الجنسية الليبية خلال أحداث 17 فبراير عام 2011،لإدخالهم في الصراع كقوى مناهضة لثورة 17 فبراير.

وشدد الحاسي على أنه مستعد لمواجهة هؤلاء الأشخاص، قائلا: “يجب أن نوضّح أن فبراير فيها جانب مضيء، وهناك أشخاص لم تبع ولم تشتري ولم تستفيد ولا يمنّ علينا أحد والموجود الآن لا يُمثّل فبراير، بل مجموعة مرتزقة”، حسب وصفه.

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