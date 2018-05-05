حقوقي يدعو لدمج القوانين الدولية في منظومة القوانين الوطنية

كشف عضو المنظمة الليبية لحقوق الانسان والمدير التنفيذي للمركز الليبي الدولي للدراسات الدكتور أبوعجيلة علي جابر، عدم قدرة السلطات الليبية مقاضاة أي جندي أو مرتكب لجرائم ضد الإنسانية، معللا ذلك بعدم وجود نصوص قانونية دولية مدمجة في قانون العقوبات الليبي ولا في قانون العقوبات العسكري، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، رغم ان القاعدة القانونية تقول “لا جريمة ولا عقوبة الا بنص“.

وأوضح جابر في لقاء موجز معه بالقول “الخطأ الذي تقع فيه الحكومة الليبية عبر كل مراحلها السياسية، انها تصادق وتوقع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ولكنها لا تدمجها ضمن منظومتها القانونية الوطنية ، ملفتا الى إن أهمية التوقيع تكمن في ضرورية الادماج ، حتى يمكن مقاضاة الجاني محليا بنص اتفاقية دولية ، سواء كان مرتكب الجرم عسكريا أو أمنيا أو مسلحا أو غيرهم .

وأضاف الدكتور جابر ” اتفاقيات جنيف المعلن عنها سنة 1949 صادقت عليها ليبيا سنة 1956 كما صادقت على البروتوكولات الإضافية عدا ميثاق روما الأساسي المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية ( زبدة القانون الدولي الإنساني) ، وهذا يعطيها الشرعية للمطالبة بأي متهم لمحاكمته في دولة غير دولته كما الحال في مطالبتها بتسليم المتهمين سيف القذافي وعبدالله السنوسي مما يترتب على ذلك انتهاكا للسيادة الوطنية “

مؤكدا ان القانون الوطني يبقى هو الأساس أما القوانين ومحكمة الجنايات الدولية فهي تكميلية .. ضاربا المثل بجرائم الحرب التي وقعت في السودان واتهام البشير بها ، حينها أكد القانونيون للرئيس السوداني عمر البشير انه لامناص امامه من المثول امام محكمة الجنايات الدولية طالما لا توجد نصوص معاقبة في السودان ، فقام باستدعاء المختصين والذين سارعوا بدمج احكام اتفاقية جنيف المصادق عليها ضمن منظومة القوانين السودانية وبذلك تمكن من الخروج من المشكلة بكل ثقة .

وعن جرائم الابادة قال الدكتور جابر ” قانوننا الوطني لا توجد به نصوص تعنى بجرائم الابادة الجماعية والتهجير القسري وجرائم العدوان ، مذكرا كل المسلحين المرتكبين لجرائم ضد الإنسانية سواء داخل السجون والمعتقلات وتدمير المنشآت العامة والخاصة والتهجير القسري لأفراد و جماعات ومدن والاستعمال العشوائي للأسلحة داخل المدن اليوم في ليبيا ، بأن أسماءهم موجودة في ملفات امام محكمة الجنايات وستطالب بهم ومحاكمتهم وفق القوانين الدولية .

واختتم الدكتور جابر هذا اللقاء الموجز بدعوة السلطات الليبية لدمج القوانين الدولية في منظومة القوانين الوطنية ، مشيرا الى ان ليبيا تعتبر الرابعة على مستوى الدول العربية من حيث الاهتمام بنشر ثقافة القانون الدولي وإقامة ورش ودورات التدريب والتدريس ، منذ 2006 حيث كان لها تواصل واتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واتفاقيات مع منظمات دولية ، التي أكدت على وجود نفائس وخبرات ليبية في مجال القانون الدولي لكنها مشتتة وتحتاج جمعها في قالب واحد حتى يمكن ان تأتي بنتائج إيجابية للوطن والمواطن.

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