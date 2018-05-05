الوطنية للنفط وشركة الواحة تعقدان اجتماعهما الفني الأول

طرابلس-العنوان

‎عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، يومي الأربعاء والخميس، الاجتماع الفني الأول للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الواحة للنفط.

‎ واستعرض الاجتماع نشاط الشركة لعام 2018، فيما يخص نشاط الحفر التطويري وسير تنفيذ هذه النشاطات والميزانيات الرأسمالية المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة في هذا العام.

وناقش الاجتماع ما يخص المشاريع الصغرى والكبرى وخطط الشركة لوضع الحقول الاستراتيجية على الإنتاج والتي من أهمها حقول شمال جالو والفارغ و “م ن 98” وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز والحد من حرقه إضافة إلى استعراض الجهود التي بذلت لصيانة المعدات السطحية وأنابيب نقل النفط المتضررة.

‎وتم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تحقيق الشركة لمستهدفاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما تم استعراض ومناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية. كما التطرق في الاجتماع الي الميزانيات الرأسمالية المقترحة للشركة في عام 2018.

وحضـر الاجتمـاع عن المـؤسسة مـدير إدارة تطـوير الاحتيـاطي نورالدين شقمان، و مدير إدارة الصيانة والمشاريع صالح البصير و مدير إدارة الإنتاج أنور عقيل وعدد من المختصين بالمؤسسة و ممثلي الشريك الأجنبي بليبيا وممثلين عن الشركة الوطنية للحفر ومعهد النفط الليبي وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية ‎

كم احضر الاجتماع ممثلي شركة الواحة من مدراء الإدارات الفنية والمالية والصحة والسلامة والبيئة وعدد من المختصين بالشركة.

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