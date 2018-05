«داخلية الوفاق» تُصدر قرارًا بشأن المنازل المستأجرة في طرابس

المتوسط:

طالبت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المواطنين، بضرورة تسجيل أسماء المستأجرين منهم سواء كانوا ليبيين أو عرب أو أجانب في أقرب مركز شرطة واقع في نطاق سكنهم.

وتأتي هذه الخطوة للتصدي لكل المؤامرات، وسد الطريق أمام الجبناء لكي لا تحدث أي خروقات أمنية تهدف إلي زعزعة الأمن داخل الوطن.

وأشارت وزارة داخلية الوفاق، إلى أنّه وجب علينا رفع درجات الحيطة والحذر أمام هذه التهديدات التي تخل بالأمن داخل عاصمتنا وبلادنا الحبيبة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.

