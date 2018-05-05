طوارق ليبيا يدعمون مفوضية الانتخابات

دعا المجلس الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا، اليوم الجمعة، إلى دعم جهود المفوضية العليا للانتخابات، وتمكينها من أداء مهمتها، وأدان الهجوم على مقرها بالعاصمة طرابلس.

وقال المجلس، في بيان له، إن “استهداف مفوضية الانتخابات، وفي هذا التوقيت بالذات، يدل على أنه يستهدف عرقلة أية خطوة من شأنها بناء الدولة، وبسط الأمن، وتحقيق التنمية في ربوع الوطن”.

ودعا كافة الليبيين إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا لإجهاض هذا المخطط ومقاومته بكل الوسائل. وشدد على أن التمسك بالخيار الديمقراطي، السبيل الوحيد للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد. كما طالب المجلس باتخاذ خطوات عاجلة وعملية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، حفاضا على النسيج الاجتماعي وزيادة ترابطه.

يشار أن طوارق ليبيا، قبائل أمازيغية، تتركز في مدن وبلدات في الجنوب الغربي، خاصة في بلدتي أوباري وغات، بالقرب من الحدود الجزائرية.

وهاجم مسلحون، الأربعاء الماضي، من تنظيم الدولة الإرهابي، مقر المفوضية الليبية للانتخابات، في طرابلس، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 19 آخرين بجروح.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، مقتل 13 من موظفيها في الهجوم، وأعربت عن تمسكها بمواصلة العمل لإجراء “انتخابات حرة ونزيهة تضمن التداول السلمي للسلطة”.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط فوضى أمنية، حيث يشهد هجمات لـ”الدولة”، ومعارك بين كتائب مسلحة.

وتتصارع على الشرعية والسلطة في ليبيا قوتان أساسيتان، هما: حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، التي تحظى بتأييد المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) من جهة، وقوات خليفة حفتر المدعومة من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، من جهة أخرى.

وتتبنى الأمم المتحدة خطة عمل لإنهاء هذا الصراع، تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2018.

(الأناضول)

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