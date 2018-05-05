قرابة 3000 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة الزاوية

أعلن وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة أنه سيتقدم لأداء امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة الزاوية نحو (2913) طالبا وطالبة منهم (1327) ذكور و (1586) إناث.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها جمعة لجامعة الزاوية, لتفقد أوضاع القاعات والمدرجات التي من المقرر أن تُجرى فيها هذا العام امتحانات الشهادة الثانوية للطلبة المتقدمين من بلديات الزاوية والزاوية الغرب والزاوية الجنوب.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن جمعه قوله أن الزيارة التي رافقهم خلالها رئيس الجامعة والمسجل العام شملت القاعات والمدرجات التابعة لكلية الهندسة ومجمع اللغات وكلية الاقتصاد وكلية القانون, مشيرًا إلى أن المدرجات والقاعات بحالة جيدة, مؤكدا جاهزيتها لاستقبال الطلبة وإجراء الامتحانات.

وأوضح جمعة أن هذه الزيارة تأتي في إطار الترتيبات والتحضيرات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية لاسيما فيما يتعلق بالتعرف على القدرة الاستيعابية للقاعات والمدرجات الجامعية.

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