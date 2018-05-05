وزير الدفاع الروسي يبحث مع حفتر تسوية الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مع قائد عملية الكرامة، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من مجلس نواب طبرق (شرق)، سبل تسوية الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية.

جاء ذلك خلال مكالمة مصورة (فيديو كونفرانس) بين الطرفين، اليوم الجمعة، بعد أيام من عودة “حفتر” إلى ليبيا عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت غيابه عن الأنظار لمدة أسبوعين وخضوعه للعلاج في فرنسا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إنّ “الطرفين بحثا سبل حل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهابي الدولي، علاوة على الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، ومنطقة شمال إفريقيا”، حسب قناة “روسيا اليوم”.

ولم يحدد البيان تفاصيل المقترحات التي عرضها الطرفان من أجل التوصل لحل للأزمة القائمة في ليبيا.

ويتصارع على السلطة والنفوذ في البلد العربي الغني بالنفط كيانان، هما: حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، و”الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء (شرق)، وهي مدعومة من قوات حفتر.

(الأناضول)

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