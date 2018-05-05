اختتام المعرض المعماري بكلية الهندسة بجامعة عمر المختار

اختتم يوم الخميس الماضي بكلية الهندسة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء معرض “قسم الهندسة المعمارية” ..

وتم إقامة حفل اختتام المعرض بحضور رئيس قسم الهندسة المعمارية الدكتور “مفتاح جمعة” إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضح رئيس قسم الهندسة المعمارية بأن هذا المعرض سيكون سنوي لإعطاء صورة جيدة للقسم ولإتاحة الفرصة لجميع طلاب العمارة “لإبراز مواهبهم الموجودة لديهم والتي شاركوا بعدد كبير بها في معرض هذا العام ..

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتميزين وأعضاء هيئة التدريس على المجهودات التي بُذلت بالمعرض من خلال تقديم شهادات الشكر والتقدير وإلتقاط الصور لنماذج مشاريعهم المعمارية .

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