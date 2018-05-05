الليبي للحريات يطالب البرلمان بإصدار قانون الطوارئ

أعرب المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات عن استنكاره للهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.

واعتبر المرصد في بيان له ان استهداف المفوضية هو استهداف موجه “لكافة الليبيين, ومحاولة بائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي, وما هو إلا رسالة تؤكد عدم بناء دولة القانون والمؤسسات”.

وأضاف” “يتقدم المرصد بأحر التعازي لضحايا الاعتداء, والذي راح ضحيته العديد من ألقتلي والجرحى من فلذات أكباد الوطن ويدين اعتراف تنظيم الدولة بهذا العمل الإرهابي, ويطالب مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية إصدار قانون حالة الطوارئ, علي رغم أنه يقوض الحقوق والحريات إلا انه للضرورة أحكام , حفاظاً علي الوضع الأمني” داعيا “المؤسسة العسكرية والأمنية بإعلان حالة النفير الدائم وضرورة ترقب الوضع العسكري والأمني علي كامل ربوع الوطن والعمل علي اجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه, وطالب المجلس الرئاسي بضرورة إعداد خطة أمنية لحماية الوطن وأرواح العباد ومنع كافة الاختراقات”.

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