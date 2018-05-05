إفتتاح المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي

أفتتح صباح اليوم بفندق تيبستى السياحى المؤتمر والمعرض الدولى لإعادة أعمار مدينة بنغازى وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومن الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة التنفيذية والإدارية بالحكومة الليبية المؤقتة وعميد بلدية بنغازى ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ورجال الإعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين.

يشار الى أن هذا المؤتمر الدولى سيساهم فى وضع رؤية العلمية لإعادة الإعمار بمدينة بنغازى وذلك من خلال تلاقى الخبراء والمختصين فى مجالات الإعمار والتنمية المستدامة مع المؤسسات والهيئات والقطاعات بالدولة ورجال الإعمال الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدنى والخبراء والإكاديميين .

الجدير بالذكر بإن هذا المؤتمر الدولى سيستمر لمدة (6) أيام ويكون تاريخ العاشر من شهر مايو الجارى موعد الإختتام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية