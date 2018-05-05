سياله يصل دولة بنغلاديش

وصل اليوم السبت وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة لجمهورية بنغلاديش للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 5 و 6 مايو الشهر الجاري بالعاصمة داكا تحت شعار ( القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام و التضامن و التنمية ).

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن سياله سيلتقي خلال العديد من نظرائه الحاضرين لأعمال المؤتمر للتباحث حول العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب استعراض آخر المستجدات والتطورات في الساحة الدولية بالإضافة إلى إطلاع المشاركين عن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا و المبادرات المعنية بشأن تحقيق الاستقرار المنشود للشعب الليبي.

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