المتوسط:

أعلن مراقب الخدمات المالية ببنغازي طارق دربي، عن عقد لقاء عمل اليوم السبت، بشأن المنظومة الخاصة بالمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة.

وطالب دربي، خلال بيان له، المراقبين الماليين في القطاعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة في بلدية بنغازي، الحضور من أجل الاتفاق على كيفية العمل بالمنظومة، وإعداد التقارير المالية المدرجة ضمنها، التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء الوظيفي للمراقب المالي وتسهيل سرعة إتمام الإجراءات وفق ما هو مطلوب.

The post «مالية المؤقتة» تُطلق منظومة خاصة للمراقبين الماليين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية