الملحق الاجتماعي بالقاهرة يفتح ملف المهجرين الليبيين

يعد عدد المهجرين الليبيين بجمهورية مصر العربية هو الأكبر، والأكثر تفاعلا حيث يتواجد الليبيون بمختلف شرائحهم بما في ذلك القيادات السابقة، وهذا ما جعل الساحة المصرية هي الأهم، ولعل هذا أيضا ما دعا السلطات في ليبيا لاستحداث صفة جديدة ضمن النسق الدبلوماسي تتمحور مهامها في خدمة المهجرين ومتابعة وحل مشاكلهم، والتي تمثلت في الملحقية الاجتماعية، حيث قررت الحكومة المؤقتة في شهر سبتمبر 2015 استحداث صفة الملحق الثقافي لسفارتي ليبيا في كل من مصر وتونس.

وحتى نقف على نشاط وبرامج عمل هذه الملحقيات كان لبوابة افريقيا هذا الحوار مع الدكتور حسين شفشة الملحق الاجتماعي بسفارة ليبيا بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي بدأ حواره مباشرة بالتعريف بالملحقة الاجتماعية ونشاطها قائلا:

وظيفة الملحق الاجتماعي تم استحداثها من قبل الحكومة المؤقتة في شهر سبتمبر سنة 2015 وذلك للتعاطي مع ظروف المهجرين الليبيين في الخارج، لاسيما في كل من مصر وتونس، وذلك جاء بعد قيام عدة لجان بزيارات وحاولت تقديم مقترحات لوضع حلول لمشاكل المهاجرين إلا أنها فشلت في مجملها، وهذا ما جعل وزارة الشؤون الاجتماعي تتخذ قرارا بتقديم مقترح إلى رئاسة الوزراء لاستحداث ملحقية اجتماعية في بعض السفارات بالدول التي يتواجد بها أعداد كبيرة من الليبيين فتم إقرار فتح ملحقيتين في كل من مصر وتونس.

ومهام هذه الملحقيات محددة في الوقوف على شؤون النازحين والمهجرين، وتقديم الإعانات لهم وحل مشاكلهم، وأعداد التقارير عن مشاكل ومعاناة المهجرين، وحصرهم، وتنفيذ المسوح الاجتماعية.

-ما هي أدوات التواصل بين الملحقية والمهجرين؟

أنا أحد المهجرين في الأساس منذ 2012 وتم اختياري في هذه المهمة لهذا السبب وذلك لمعرفتي بمشاكل المهجرين، ولهذا اعتمد بشكل كبير على التواصل بشكل شخصي، إضافة لبعض الوسائل التقنية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الرسمية مثل موقع السفارة، علاوة على الاستفادة من بعض اللجان مثل لجنة أولياء الأمور بالمدرسة الليبية وغيرها مثل التنظيمات الليبية على الساحة المصرية.

انقسام السفارة حد من نشاطنا

وكانت لدينا مشاكل كبيرة في البداية بسبب انقسام عمل السفارة وتعدد السفراء، إلا أننا تمكنا من البدء في العمل وباشرنا في عملية حصر المهجرين الذين تمكنا من جمع معلوماتهم الموثقة، حيث تضم المنظومة الحالية 5700 عائلة في مصر، إلا أن هذا ليس العدد الإجمالي للمهجرين في مصر لأن هناك أعداد كبيرة لم يتقدموا ببياناتهم للملحقية والسفارة.

-ولكن هناك أرقام ضخمة يتم تداولها في الأوساط الإعلامية

نعم حركة المهجرين ترتبط بعدة عوامل ومؤثرات، وفي بداية سنة 2012 العدد المعلن من قبل السلطات المصرية تجاوز المليون، ولكن العدد أصبح يتراجع نتيجة تغير الظروف كغلاء المعيشة في مصر، وصعوبة الحصول على فرص الدراسة، وغياب مصادر الرزق في ليبيا بسبب الأوضاع الاقتصادية فيها، وبعد 2014 تحسنت الظروف في مدن المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب وبني وليد وغيرها رجعت أعداد كبيرة من المهجرين إلى ليبيا.

-هل لديكم فرق مسح من اخصائيين اجتماعيين وغيرهم؟

لدينا موظفة واحدة تعمل كأخصائية اجتماعية، ونحن نحتاج إلى عمل فريق، ولكن بسبب قفل الحساب الخاص بنا إلى حد الآن لم نستطع تكليف فريق عمل للقيام بهذه المهام على الرغم من أهميته، ونحن نفكر في الاتفاق مع بعص الأخصائيين الاجتماعيين ويتم التعاقد معهم ولو بعقود عمل عارضة لتنفيذ مسوح اجتماعية والتحقق من البيانات، وتحديد المحتاجين بالفعل للإعانات.

-من أكبر المشاكل التي يعاني منها المهجرين في مصر، مشكلة التعليم ورسوم الدراسة، ماذا قدمتم في هذا الشأن؟

التعليم هاجسنا الأول والأهم

ملف التعليم هو هاجسنا الأول والأهم، وأنا اعتقد أن ما يزيد عن 85% من مشاكل المهجرين في مصر يمكن أن يحل بإيجاد مدرسة ليبية عامة، لأن الموجود الآن مدرسة ليبية خاصة، رسومة الدراسة فيها مكلفة جدا وتصل إلى خمسة أضعاف نظيراتها المصرية، وهذا موضوع مجحف، والمشكلة الأكبر أنها تستحوذ على حق فتح مدرسة ليبية أمام السلطات المصرية باعتبار الاتفاق بين البلدين لا يسمح بفتح أكثر من مدرستين.

وتبقى أمامنا مشكلة في فتح مدرسة عامة، لأن المدرسة الحالية كانت مدرسة تابعة للدول وتم منحها للقطاع الخاص في فترة من الفترة، ولكن هذا لا يضير في فتح مدرسة عامة أخرى، وتبقى الخاصة لمن يريد تدريس أبناءه فيها، والآن بعد قدوم السفير الجديد (محمد عبدالعزيز) بدأ في محاولة حل مشاكل المهجرين والجالية الليبية في مصر، ويعتبر أن أولى أولوياته إيجاد مدرسة ليبية في مصر، والآن الإجراءات اعتقد تسير ولو بشكل بطيء في سبيل افتتاح مدرسة ليبية عامة.

-وماذا عن الملف الصحي؟ وكيف تتعاملون مع بعض الحالات الخاصة التي ترتب على علاجها تكاليف كبيرة؟

نعم لدينا العديد من الحالات المدرجة في قوائم الأسر محدودة الدخل وقمنا بوضعها أمام وزير المهجرين في زيارته الأخيرة للقاهرة قبل أيام، ونحن نضع مثل هذه الحالات تحت بند الإعانات، ويتم ذلك بتقديم طلب لأي غرض سواء كان صحي أو أي مشكلة أخرى، ويتم تحويلها للسفير وبالتالي يتم تسديدها، على الرغم من صعوبة الوضع المالي للسفارة في الوقت الراهن، ولكن الوزير أكد على ضرورة الأهتمام بمثل هذه الحالات خاصة الصحية منها، أو الذين يرغبون في العودة للبلاد ويحتاجون لتغطية مصاريف العودة وتسديد ما عليهم من التزامات.

-وماذا عن الغرامات المترتبة على إجراءات الإقامة؟

منذ وصلتنا الشكاوى من المهجرين من تطبيق فرض الغرامات على التأخير في الإقامة على الليبيين بدأنا التواصل مع الجانب المصري، وتمكننا من التوصل إلى حل جزئي، يتمثل في رفع المطالبة عن الفترة قبل فرض القرار الجديد والمحاسبة على ما بعد إقراره فقط، ونحن على استعداد لمساعدة كل من يعاني من مثل هذه المشاكل حتى لو اضطرت السفارة للتكفل بدفع الغرامات، وفي لقائنا مع وزيرة الهجرة المصرية خلال زيارة الوزير الأخيرة، صدر بيان مشترك، وأكدت الوزيرة المصرية بأنها ستتابع هذا الملف مع السلطات المصرية لوضع حلول نهائية لهذه الاشكالية.

-قبل أيام قام وزير المهجرين يوسف جلالة بزيارة إلى القاهرة، ما تفاصيل هذه الزيارة؟

هذه الزيارة الرابعة للوزير، ولكن الزيارات السابقة كان وضع السفارة غير مستقر وتعاني من انقسام، ولكن هذه الزيارة تختلف لأنه جاء بتكليف رسمي من رئيس المجلس الرئاسي، للألتقاء بكل شرائح الليبيين المتواجدين على الساحة المصرية دون النظر لإنتماءاتهم وتوجهاتم السياسية، إضافة لجملة من اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين المصريين من بينهم شيخ الأزهر، ووزيرة الهجرة، وغيرها من المحطات المهمة، علاوة على لقاءه بالسفير الليبي وتأكيده على ضرورة فتح الحساب الخاص بالمهجرين وبدء الصرف منه على الحالات المستعجلة، وتقديم المساعدات للمحتاجين.

-قامت إحدى اللجان تقديم مبالغ مالية في وقت سابق للمهجرين بواقع 400 دولار لكل أسرة،وواكبت عملها موجة من اللغط، ما تقييمكم لعمل تلك اللجنة؟

طالبنا بالتحقيق في صرف مخصصات المهجرين

أنا كمواطن مهجر تعاملت مع هذه اللجنة واستلمت المخصص لي، وأثناء زيارتي سجلت جملة من الملاحظات، وكان انطباعي سيء، حيث كانت القائمة تضم تقريبا 1574 اسم وتم تسليم المبالغ المالية لجزء، وانتقلت اللجنة للاسكندرية، وبعدها عادت اللجنة إلى ليبيا ولم تعد مرة أخرى إلى مصر، والمبلغ الذي تمت إحالته يقدر حوالى مليون و400 ألف دولار لمصر ونفسه تم تحويله إلى تونس، وهي مخصصة لتغطية مصاريف كل عائلة مهجرة، واللجنة يفترض أن توزع وفقا لآلية واضحة تابعة للوزارة، والحساب الذي فتح لمخصصاتها المفترض يفتح تحت إشراف لسفارة والمراقب المالي لها، ولكن ما حدث أن الحساب فتح دون علم ولا سيطرة السفارة، ومن يوقع عليه هو رئيس اللجنة وعضو آخر جاء معه من ليبيا، وتم صرف مبلغ 496 ألف دولار وهذا المبلغ عندما يقسم على 400 دولار المفترض أنه منح لـ 1240 عائلة ولكن بعد التفتيش لم نجد أي مستندات تثبت كيف تم صرف هذا المبلغ، وعندما كلفت بهذه المهمة قمت بالتفتيش على تفاصيل الصرف لم أجد شيء، فطلبت من الوزير تجميد الحساب، بتعاون مدير المصرف العربي الدولي مشكورا، وتم اعتماد توقيع الملحق الاجتماعي والسفير والمراقب المالي بالسفارة.

وقمت كملحق اجتماعي بطلب تفاصيل صرف المبلغ المخصص للمهجرين فتم منحنا بمعلومات عن من تم الصرف لهم من قبل اللجنة، فاتضح أن من اسلموا مبالغ مالية 254 شخص فقط، وقمت بتحويل هذه الاشكالية إلى ديوان المحاسبة وجهات الاختصاص للتحقيق في القضية.

-كيف يمكن للمواطن المهجر من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الملحقية الاجتماعية؟

ثق وتأكد أن معظم المهجرين يعرفون الملحقية ويستطيعون التواصل المباشر بها، ونحن بكل بساطة لدينا ملفات مفتوحة، ورصدنا العديد من الطلبات التي تحتوي احتياجات لبعض المهجرين وبمجرد الإفراج عن الحساب سيتم توزيع مساعدات وإعانات للعديد من الحالات التي تستحق، وتمكنا من مساعدة عدد من المهجرين في العودة الطوعية لليبيا، ونجحنا أيضا في حل مشكلة المرتبات الموقوفة، وذلك بمراسلة الجهات المسؤولة، وهنا أشكر وزير التعليم لاتخاذه قرار بالإفراج على مرتبات المعلمين المهجرين، وأدعو من خلال هذا الحوار بقية الوزارات لحذو حذوه.

ونحن دورنا إجرائي مهم جدا في عملية الإفراج عن المرتبات وغيرها من الحقوق لأننا نحن من يحدد المهجر من غير المهجر، لأننا نحن نقوم بإعداد خطاب وفق سياق قانوني يشمل الرقم الوطني وجواز السفر وتاريخ التهجير، ويتم توجيهه للجهات ذات الاختصاص، بمعنى أن الإجراءات جميعها لا تتم إلا وفق سياق واضح ومحدد ويشمل الجميع دون استثناء، ويتم فيه التعامل مع المواطن مباشرة بدون أي وسيط بما في ذلك الكيانات المنشرة الآن.

-نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، هل لديكم خطة محددة لهذا الموسم؟

نحن في انتظار موافقة وزارة الخارجية لفتح الحساب، وبمجرد تمكننا من ذلك سيكون لدينا برامج جيدة لصالح المهجرين، مثل السلات الغذائية، والإعانات النقدية للأسر المتواجدة هنا في مصر، وغيرها، هذا إلى جانب صندوق التضامن الذي يعتمد مساهمات رجال الأعمال وبعض الشركات وغيرها من الممولين.

في الختام أود أن اتوجه برسالة واحدة مفادها ان السفارة خاصة الآن في وجود سفير كفؤ وعلى وعي كبير بمهامه، واهتمامه بالمهجرين، فأننا ندعوا الجميع لزيارة السفارة مباشرة ومكاتبنا مفتوحة للجميع دون استثناء، والجميع سيجد الخدمة دون منة أو فضل من أحد.

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