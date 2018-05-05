شركة الواحة للنفط تعرض أعمالها في الاجتماع الفني الأول لسنة 2018

‎انعقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 /3 مايو 2018 الاجتماع الفني الأول للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الواحة للنفط.

حضـر الاجتماع عن المؤسسة كلا من السيد نورالدين شقمان مدير ادارة تطوير الاحتياطي والسيد صالح البصير مدير إدارة الصيانة والمشاريع والسيد انور عقيل مدير إدارة الإنتاج وعدد من المختصين بالمؤسسة و ممثلي الشريك الأجنبي بليبيا وممثلين عن الشركة الوطنية للحفر معهد النفط الليبي وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية.

‎وعن شركة الواحة حضر مدراء الإدارات الفنية والمالية والصحة والسلامة والبيئة وعدد من المختصين بالشركة.

‎تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة لعام 2018 فيما يخص نشاط الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وسير تنفيذ هذه النشاطات والميزانيات الرأسمالية المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة في هذا العام، كما تناول الاجتماع مناقشة ما يخص المشاريع الصغرى والكبرى وخطط الشركة لوضع الحقول الاستراتيجية على الإنتاج والتي من أهمها حقول شمال جالو والفارغ و (م ن 98) وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز والحد من حرقه اضافة الى استعراض الجهود التي بذلت لصيانة المعدات السطحية وانابيب نقل النفط المتضررة.

‎بالإضافة الى استعراض ومناقشة الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تحقيق الشركة لمستهدفاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما تم استعراض ومناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية. كما التطرق في الاجتماع الي الميزانيات الرأسمالية المقترحة للشركة في عام 2018.

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