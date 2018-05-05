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عبد الرحمن الشاطر: مالطا‬⁩ وايطاليا‬⁩ ضالعتين في تهريب الوقود من ليبيا إلى أوروبا

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

مصدر الصورة (بوابة أفريقيا الإخبارية)

عين ليبيا

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر في تغريدة له في حسابه الرسمي على تويتر أن 82 مليون يورو قيمة ما هرب من وقود من ⁧‫ليبيا‬⁩ إلى أوربا عبر ⁧‫مالطا‬⁩ وايطاليا‬⁩ خلال سنة.

موجهاً تساؤل مهم لك الليبيين قال فيه: «هل تشاركونني أن البلدين ضالعتين في التهريب من حيث مرور المهربين بعلم اجهزتهما بأنواعها دون أن تتحركا لوقف التهريب بالقدر الذي تلعلع حول المهاجرين لأوروبا ابتزاز ام إنهاك للدولة؟».

82 مليون يورو قيمة ما هرب من وقود من #ليبيا الى اوربا عبر #مالطا و #ايطاليا ف سنة. هل تشاركونني ان البلدين ضالعتين في التهريب من حيث مرور المهربين بعلم اجهزتهما بانواعها دون ان تتحركا لوقف التهريب بالقدر الذي تلعلع حول المهاجرين لاوربا ابتزاز ام انهاك للدولة؟

— Abdurrahman Shater (@alshater1939) May 4, 2018

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عين ليبيا

عين ليبيا

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