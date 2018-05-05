الرئاسي: أسعار المواد الغذائية ستشهد انخفاض في شهر رمضان المبارك

خاص

أكد عادل عبدالحميد الورفلي عضو لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية بالمجلس الرئاسي في تصريح خاص ” للاقتصادية ” علي انخفاض اسعار السلع الاستهلاكية في رمضان مفيدا بوصول كميات مناسبة عبر الموانئ البحرية.

وأوضح ان اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي اشتغلت علي مدي العام 2017 علي موازنة استيرادية للشركات المحلية في مجال الزراعة والصناعة والمواد الخام والمواد الغذائية.

كما قال تم منح 2160 شركة محلية اعتمادات مستنديه لاستيراد المواد الاساسية للمواطن الليبي غير ان اللجنة واجهت مجموعة من العراقيل حالت دون انسياب السلع بالشكل المخطط له وهو ما دعي المجلي الرئاسي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي الي اللجوء الي قرار الاستيراد برسم التحصيل لتوفير مستلزمات شهر رمضان من خلال فرض شروط وضوابط تنظيمية لم تساعد الشركات الصغيرة وهو ما اعتبرته الحملة الاعلامية التي شنت علي القرار 363 تفصيلا علي شركات كبرى معينة.

واعتبر ” الورفلي ” ان الخلاف ما بين مصرف ليبيا وديوان المحاسبة حول القرار 363 هو خلاف قانوني وتضارب في الاختصاصات.

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