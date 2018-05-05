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البرغثي: الانتخابات حتمية وسيف ضمن المشهد

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني، المهدي البرغثي، أنه لا توجد أي قوانين تمنع ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، لافتاً إلى أن سيف يتعبر جزءاً من حلول الأزمة الليبية بحسب وجه نظره.

وحول التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية في طرابلس، أكد البرغثي، إن السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام توغل الإرهاب أكثر داخل ليبيا يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

وأشار البرغثي خلال حديث لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أن خلايا داعش النائمة مازالت تتربص بطرابلس وغيرها من المدن الليبية، مشيراً إلى أنها لن تتأخر في الضرب مجدداً ما لم يتم توحيد مؤسسات الدولة وإعادة الاستقرار إلى ليبيا بانتخابات سليمة وشفافة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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