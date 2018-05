خالد فؤاد:

أعلنت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، برئاسة اللواء سعد الجمال، عن عقد سلسلة من الاجتماعات بدءا من غدا الأحد لمناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وقال النائب سعد الجمال، رئيس اللجنة، في تصريحات خاصة لـ «المتوسط»، إن لجنة الشؤون العربية تضع القضية الليبية على رأس أولوياتها، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها الأيام الماضية، مثل التفجيرات التي استهدفت مقر المفوضية الليبية للانتخابات بالعاصمة طرابلس، والشائعات التي طاردت المشير خليفة حفتر، من قبل جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف أمن ليبيا واستقرارها، فضلا عن بحث مستجدات الجهود المصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأضاف «الجمال»: «هناك خطوات جادة وملموسة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وهذا الأمر على رأس أولوياتنا، لن تستقر ليبيا إلا بتوحيد الجيش، لا توجد دولة مستقرة بدون جيش موحد ومتكاتف، وبالتالي إذا توحد الجيش الليبي ستعود ليبيا إلى ما كانت عليه».

وعن تفجير المفوضية، قال الجمال: « مستمرون في دعم ليبيا ضد «خفافيش الظلام»، وسنبحث غدا سبل دعم المؤسسات الليبية لإجراء الانتخابات طبقا للدستور، هذه التفجيرات تستهدف ترويع المواطنين وتعطيل المسار الديمقراطي، وبالتالي سنبحث دعم جبهة ليبيا الداخلية ضد تلك المحاولات، بما يساعد على إجراء الانتخابات دون أي تعطيل».

وبسؤاله عن آليات دعم ليبيا، قال «الجمال»: «ندعم ليبيا بكافة الوسائل الممكن، لقد استقبلنا وفود ليبيا عديدة خلال الفترات الماضية، ونحن بصدد تنظيم زيارة إلى البرلمان الليبي ولقاء عدد من نوابه، بهدف التواصل الفعال، وتقديم الدعم وبحث مختلف الملفات».

وأكمل: «أمن ليبيا من أمن مصر، فالمؤامرات التي تحدث في ليبيا، تستهدف النيل من مصر، والرئيس السيسي يعطي هذا الملف أهمية قصوى، ووجه بتقديم كافة سبل الدعم في مواجهة الميليشيات المسلحة، حتى يعود الأمن والاستقرا لها».

The post رئيس لجنة «الشئون العربية» بالبرلمان المصري: لن تستقر ليبيا إلا بتوحيد المؤسسة العسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية