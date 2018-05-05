ليبيا تشارك في المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم الفضاء والفلك في الأردن

ليبيا – شارك مدير عام هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا الدكتور فيصل العبدلي في فعاليات المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم الفضاء والفلك بالعاصمة الأردنية عمان الذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي.

مشاركة ليبيا تأتي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق لتلبية دعوة نائب رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومدير المركز الجغرافي الملكي الدكتور عوني الخصاونة الذي يستضيف هذا الحدث العلمي بالتعاون مع المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لمنطقة غرب آسيا والجمعية الفلكية الأردنية والمكتب الإقليمي لتنمية الفلك في الدول العربية.

العبدلي حضر اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وتم انتخابه عضواً بالمجلس الأعلى للاتحاد.

وعلى هامش المشاركة قدم مستشار المرصد الليبي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور مجد الدين الغضبان عرضاً ضوئياً للتعريف بالمشروع الوطني” الاستفادة المثلى من أحجار النيازك في الوطن العربي” المختبر الليبي لأبحاث ودراسات النيازك كنموذج”حيث يُمثل المشروع مبادرة ريادية الأولى في ليبيا قدمتها هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا بوزارة التعليم.

يشار إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجموعة عمل ليبية للاهتمام بأحجار النيازك الليبية لأنها ثروة وطنية وإرث تاريخي ذات قيمة علمية وتاريخية تتعرض للسرقة والنهب والاستنزاف وتنقل إلى أوروبا وأمريكا وكندا واليابان وغيرها من الدول وتعرض في متاحف التاريخ الطبيعي لهذه الدول في ظل غياب الوعي بقيمتها ودون علم السلطات بهذا الشأن.

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