«الخيالي»: سبها لا تعرف الهدوء منذ أشهر

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، إنَّ مدينة سبها لم تشهد هدوءًا منذ عدة أشهر، مضيفًا أنَّ مواطنين أصيبوا نتيجة سقوط قذائف عشوائية على منازلهم في مناطق متفرقة من المدينة.

وأضاف «الخيالي»، خلال تصريحاتٍ صحافية، أن بعض الجرحى نقلوا إلى طرابلس لتلقي العلاج؛ لعدم قدرة المركز الطبي بسبها على علاجها؛ لخطورتها، في حين تعالج الحالات الأخرى بالمركز.

جديرٌ بالذكر، أن مركز سبها الطبي أعلن سقوط 12 قتيلا وإصابة 55 آخرين؛ نتيجة الاشتباكات التي شهدتها المدينة من يوم 4 فبراير إلى 21 أبريل الجاري.

