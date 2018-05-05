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العامة للأوقاف تؤجل قرعة الحج إلى حين عودة لجنة التعاقدات

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قررت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، تأجيل قرعة الحج لهذا العام إلى حين عودة لجنة التعاقدات من الأراضي المقدسة .

وأرجع مكتب الاعلام بالهيئة أسباب ذلك، إلى أمور خارج عن إدارة الهيئة ، من بينها، تأخير في إصدار التأشيرات لأعضاء اللجنة عن الموعد المحدد، ووجود أعضاء لجنة التعاقد بالهيئة في الأراضي المقدسة ، إلى جانب إنهاء إجراءات التعاقد في المملكة العربية السعودية وإعداد الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بموسم الحج لهذا العام.

وطمأن مكتب الاعلام المواطنين ، أن قرعة الحج ستُجرى خلال الأيام القليلة القادمة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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