«أمن الجبل الأخضر» تنعى مسؤول قسم المعلومات لديها

نعت مديرية أمن الجبل الأخضر رئيس قسم المعلومات بالمديرية العقيد «عبدالحميد فرج الغـلاز»

وقالت «المديرية» عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن مدير أمن المديرية والضباط وضباط الصف والأفراد وكل موظفين مديرية أمن الجبل الاخضر ينعون زميلهم الذي توفى، يوم الخميس الماضي، ويقدمون خالص تعازيهم إلى أهله وذويه ..

يذكر أن الفقيد كان رئيس لمركز شرطة البيضاء الجديدة شرقي المدينة قبل أن يتولى مهمة رئيس قسم المعلومات بالمديرية.

