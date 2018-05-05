هذا ما قالته داخلية الوفاق بشأن المستأجرين في ليبيا

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني المواطنين لتسجيل أسماء المستأجرين منهم سواء كانوا ليبين أو عرب أو أجانب في أقرب مركز شرطة واقع في نطاق سكنهم.

وبينت المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن هذه الخطوة تأتي لصد المؤامرات لكي لا تحدث أي خروقات أمنية تهدف إلى زعزعة الأمن داخل ليبيا.

وأضافت الوزارة انه من الواجب رفع درجات الحيطة والحذر أمام التهديدات التي تخل بالأمن داخل العاصمة طرابلس محذرة من يخالف بأنه سيعرض نفسه للمسألة القانونية.

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