540 ألف طن قمح تصل ليبيا في الفترة ما بين أغسطس وأبريل

خاص

أعلن ميناء مصراتة البحري عن وصول شحنة حبوب القمح تبلغ كميتها 60000 ألف طن وأكد بأن مجمل ما تم استيراده منذ شهر اغسطس 2017 وحتي الآن يبلغ 540 ألف طن قمح بواقع 9 شحنات.

وقال عبدالباسط جبوع رئيس الهيئة الاستشارية بجهاز ديوان المحاسبة إن استهلاك ليبيا من القمح يصل في العام لنحو مليون طن بينما يبلغ استهلاك الدقيق لنحو 770 ألف من الدقيق.

وأضاف لو يتم دعم قطاع الزراعة في ليبيا فسيكون حجم استهلاك القمح 30% انتاج محلي ونحو 70% استيراد من الخارج مذكرا بمشاريع انتاج الحبوب في مناطق الجنوب والجبل الأخضر.

أكد جمال الشيباني شعبان رئيس لجنة موازنة الاسعار بأنه لا يوجد تحديد دقيق لمخزون القمح قولا عدد الشحنات المستوردة قائلاً ” القمح هو اساس الغذاء وهو امن غذائي يجب الحفاظ عليه غير ان الدولة لا تملك أي بيانات في الوقت الذي من المفترض فيه ان يكون لدى الدولة مخزون كافئ للاستهلاك لمدة ستة شهور ” .

وطالب ” الشيباني ” بضرورة انشاء ديوان للحبوب للسيطرة علي اسعار الحبوب والكميات المستهلكة وتحديد النوعيات معتبراً ان هناك كميات كبيرة من الحبوب المستوردة متدنية الجودة.

وعلق الخبير الاقتصادي محمد الترهوني قائلاً للأسف تحرص كافة الدول علي مراقبة مخزون القمح كونه يمثل الامن الغذائي وفي ليبيا ليس هناك جهة رقابية لتحدد الكميات والنوعيات والاسعار.

وتعجب كيف لبلد زراعي ان يستورد الكميات الهائلة من القمح ردئي الجودة في الوقت الذي باستطاعته دعم المزارعين والمشاريع الزراعية لإنتاج القمح معتبرا ذلك فشل لكافة السياسات الاقتصادية.

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