سبها الطبي يستقبل أكثر من 100 قتيل وجريح

أعلن مركز سبها الطبي أن إجمالي الحالات المدنية التي استقبلها منذ 4 فبراير الماضي وحتى 5 مايو الجاري بلغت 18 قتيل و86 جريح

ودعا المكتب الإعلامي للمركز إلى إبعاده عن الاشتباكات المباشرة أو غير المباشرة محملا الجميع مسؤولية استهداف المركز بالقذائف.

وأكد المركز أن مهمته طبية علاجية تجاه كل المرضى محملا مسؤولية حماية المرضى والأطباء والعناصر الطبية المساعدة للجهات المعنية الأمنية المسؤولة عن حماية الوطن والمواطن.

وطالب المركز الأهالي والقبائل والمكونات الجنوبية والسكان بحماية المركز الطبي الذي يهم الجميع .

وأعلن عضو مجلس النواب عن الشاطئ علي السعيدي تجدد الاشتباكات ليلا بين قوات اللواء السادس التابعة للجيش وعناصر من المعارضة التشادية والسودانية المدعومة من أطراف في مصراتة بتمويل قطري.

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