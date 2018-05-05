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«سيالة» يصل بنغلاديش للمشاركة في أعمال «التعاون الإسلامي»

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

وصل صباح اليوم السبت، محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية، إلى لجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة و الأربعون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي المنعقدة يومي 5 و 6 مايو الشهر الجاري بالعاصمة داكا تحت شعار «القيم الإسلامية من أجل السلام المستدام و التضامن و التنمية».

ومن المقرر أن يلتقي سيالة في هذا المؤتمر العديد من نظرائه وزراء الخارجية الحاضرين لأعمال المؤتمر للتباحث و التناقش حول العلاقات الثنائية و الملفات ذات الاهتمام المشترك و استعراض آخر المستجدات و التطورات في الساحة الدولية بالإضافة إلى إطلاع المشاركين عن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا و المبادرات المعنية بشأن تحقيق الاستقرار المنشود للشعب الليبي .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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