«الوطني لمكافحة الأمراض»: أطفال ليبيا معرضون لخطر عودة الأمراض الفتاكة

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بأنَّ أطفال ليبيا معرضون لخطر عودة الأمراض الفتاكة، لاسيما في هذه الظروف الطارئة والسيئة التي تمر بها البلاد، وتحديدًا بعد دخول مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى تدني الخدمات الصحية في الكثير من المناطق النائية.

وأعرب القائمون على المركز، عن آسفهم بسبب تأخر توريد التطعيمات لهذه السنة، ما تسبب في توقف كثير من المراكز الصحية عن تقديم هذه الخدمة الأساسية.

وحمل المركز، كافة الأطراف، المسؤولية، وإيجاد آلية من شأنها التسريع في توريد التطعيمات، واستثنائها من المعوقات الإدارية.

