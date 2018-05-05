البرلمان المصري يبحث الأوضاع في ليبيا

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري برئاسة اللواء سعد الجمال، سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن اللجنة ستجتمع يوم غد الأحد لمناقشة آخر تطورات الوضع فى ليبيا.

ومن المقرر، أن تعقد اللجنة اجتماعا ثاني مساء يوم الأحد، لمناقشة أخر تطورات الوضع في سوريا بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال، كما ستبحث اللجنة خلال اجتماعها يوم الاثنين قضية الأمن القومي العربي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن “مصر مستمرة في دعم كل جهد، للحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة مؤسسات الدولة فيها” مستشهدا بالجهود المصرية المستمرة “لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وخلق ضمانة أمنية تتأسس عليها عملية استعادة الدولة الوطنية في ليبيا والقضاء على الإرهاب”.

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