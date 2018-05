«العليا للامتحانات» في زيارة تفقدية لجامعة الزاوية

المتوسط:

تفقدت اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة متمثلة في رئيسها، وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام “عادل جمعة” وعدد من أعضائها رفقة عدد من المسؤولين بمصلحة المرافق التعليمية، في زيارة ميدانية قامت بها لجامعة الزاوية، أوضاع القاعات والمدرجات التي من المقرر أن تُجرى فيها هذا العام امتحانات الشهادة الثانوية للطلبة المتقدمين من بلديات الزاوية والزاوية الغرب والزاوية الجنوب.

وقال وكيل وزارة التعليم، رئيس اللجنة العليا للامتحانات “عادل جمعة ” إن الزيارة التي رافقهم خلالها رئيس الجامعة والمسجل العام شملت القاعات والمدرجات التابعة لكلية الهندسة ومجمع اللغات وكلية الاقتصاد وكلية القانون، مشيرًا الى أن المدرجات والقاعات بحالة جيدة, موكدًا بذلك جاهزيتها لاستقبال الطلبة وإجراء الامتحانات.

وأوضح الوكيل أن هذه الزيارة تأتي في إطار الترتيبات والتحضيرات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية لاسيما فيما يتعلق بالتعرف على القدرة الاستيعابية للقاعات والمدرجات الجامعية.

فيما لفت الوكيل الى أنه سيتقدم لأداء امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة الزاوية نحو (2913) طالبا وطالبة منهم (1327) ذكور و (1586) إناث.

