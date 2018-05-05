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نشوب حريق بمتنزه عين الشرشارة

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اندلعت النيران في أشجار الجزء الشمالي من غابة منتزه عين الشرشارة السياحي في ترهونة، بعدما كانت إحدى العائلات تحاول إشعال النار للطبخ أثناء التنزه داخل الغابة.

واتجهت وحدة الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية بترهونة إلى مكان الحريق وقامت بإخماده بالتعاون مع سكان المنطقة.
وقال مدير المتنزه لـ218 أن العائلة لم تتمكن من السيطرة على انتشار ألسنة النار التي أشعلتها، لتخرج عن السيطرة وتنتشر في أنحاء الغابة التابعة للمتنزه السياحي.

وأوضح مدير المتنزه أن الحريق لم يتسبب في أي أضرار بشرية وتمت السيطرة عليه بشكل سريع من قبل وحدات الإطفاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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