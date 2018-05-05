جهاز مكافحة الهجرة يبحث المشاكل الصحية للنزلاء

عقد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر اجتماعا مع وزير الصحة بحكومة الوفاق عمر الطاهر بحضور مندوب عن خفر السواحل ومندوب عن مركز الأمراض السارية ورئيس فرع الكفرة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مع منظمة الصحة العالمية.

وبين المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة أن رئيس الجهاز المشاكل الصحية التي يعانيها نزلاء مراكز الإيواء وكذلك الأمراض المعدية وكيفيه علاجها وآلية حماية رجال الشرطة داخل المركز من انتقال الأمراض إليهم ودعا بشر إلى التعجيل في تقديم الخدمات للمهاجرين علي الوجه المطلوب.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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