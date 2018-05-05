تقرير أمريكي: ساركوزي استغل حرب ليبيا في الـ2011 لتكون دعاية مجانية لطائرات الرافال الفرنسية

ليبيا – كشف موقع أمريكي متخصص في التحليلات والتقارير السياسية الاستقصائية عن رصده بما وصفها بـ”أحلام الوقت الضائع” التي كانت سبباً في الحرب التي شنتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا على ليبيا ومساعيها من أجل إسقاط العقيد معمر القذافي.

موقع “فير أوبزرفير” الأمريكي نشر تقريراً نقلته وكالة”سبوتنيك”الروسية وتابعته صحيفة المرصد تحت عنوان “قرءات في قاموس الشيطان اليومي: كيف كانت الحرب الليبية مثالية بالنسبة لهيلاري كلينتون”ويتضمن جملة من المقابلات حول نوايا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قبل شنهم حملة عسكرية ضد ليبيا

الباحث السياسي في باريس والمطلع على كواليس الحرب التي تم شنها على ليبيا جلال هرشاوي قال في النسخة الفرنسية من الموقع إن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية حينها كانت لديها “نوايا سرية” قبل شن حربها على ليبيا وكانت ترغب في شن ما وصفته لمقربين منها بـ”الحرب المثالية الليبرالية” على ليبيا.

وأوضح أن المقصود بالمثالية هو أن تتمكن كلينتون من شن حرب سهلة ونظيفة وتحقق نتائج مثالية ملموسة مثل قتل رأس النظام في ليبيا معمر القذافي ومعاقبة من تراهم مخطئين بالشكل المناسب والصحيح.

أما عن الدوافع فقال المحلل السياسي إن كلينتون، كانت بالفعل شرعت في حملتها للرئاسة الأمريكية وكانت تسعى بصفتها زوجة رئيس سابق ووزيرة خارجية إثبات إمكانيتها بشن حرب “مثالية” والخروج بأكبر المكاسب في أسرع وقت.

وفي ما يتعلق بدوافع باقي أطراف الحرب فتحدث التقرير الذي أعده الكاتب والباحث الأمريكي المقيم في فرنسا بيتر إساكسون وتطرق إلى الموقف الفرنسي تحديداً دوافع الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي، مشيراً إلى أنه ينظر له على أنه “سمسار الفساد” نظراً للعمليات المشبوهة العديدة التي تورط فيها.

وبيّن التقرير أن ساركوزي كان ينظر إلى الحرب في ليبيا على أنها “فرصة ذهبية” لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد و أول أهداف ساركوزي، وفقا للتقرير هو أن تلك الحرب ستكون بمجرد دعاية مجانية لطائرات الرافال الفرنسية التي لم تتمكن من تحقيق أي مبيعات وقتها قبل تلك العمليات حيث أن تحليقها فوق الأجواء الليبية وتحقيقها نجاحات عسكرية مكنت فرنسا من جذب عدد من العملاء وإبرام صفقات لتوريدها إلى مصر والهند وقطر.

والأمر الآخر هو أن ساركوزي سعى لتدارك “أخطائه السابقة” التي وقع فيها خلال ثورتي مصر وتونس ليظهر كأنه مؤيد للديمقراطية للتغطية على العلاقات المريبة والصفقات المشبوهة التي كان يبرمها مع القذافي نفسه.

التقرير أشار إلى أنه بالفعل يمكن أن تكون تلك الحرب “مثالية” بالنسبة لساركوزي ولكن “المثالية” هنا يختلف معناها فمعناها بالنسبة للرئيس الفرنسي حينها بأنها حرب “مؤيدة للديمقراطية” حتى لو كان يعلم أنها مزيفة وحرب للترويج للسلاح ولدفن أي تاريخ علاقات أسود يمكن أن ينغص عليه حياته.

وكشف التقرير عن نص رسالة بريد إلكتروني مرسلة من الصحفي والمحلل الأمريكي سيدني بلومنتال الذي يوصف بالمقرب من هيلاري كلينتون والمساعد السابق للرئيس الأمريكي بيل كلينتون أرسلها إلى كلينتون قبيل الإعلان عن الحرب في ليبيا.

وقال بلومنتال صراحة في تلك الرسالة:”من الأسباب الرئيسية لحرص ساركوزي على تلك الحرب هو التخلص من صديقه السابق القذافي كما أنه يمتلك عدة أسباب أخرى منها رغبته في عودة فرنسا قوة فرانكوفونية مهيمنة في أفريقيا”.

كما أبلغ بلومنتال كلينتون في الرسالة أنه يعلم “خطة القذافي السرية” التي يستهدف فيها فضح علاقاته المالية المشبوهة مع ساركوزي لعقابه على خوض تلك الحرب، وكانت تحقيقات فرنسية قد انطلقت في عام 2013 واعتقل بسببها رجل أعمال فرنسي في بريطانيا بسبب الاشتباه في تحويله أموال من القذافي لتمويل حملة ساركوزي وهو ما نفاه الرئيس الفرنسي الأسبق.

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