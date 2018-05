«حسن أونيس» يشارك في مهرجان المونودراما بقرطاج

حضر رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، العرض المسرحي لفرقة ذات الرمال في عرضها ” كسور موزونه ” رفقة وفد من الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني. يأتي ذلك في إطار تشجيع المشاركة الليبية في المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج في الفترة من 30 ابريل إلى 5 مايو 2018.

ومن المقرر أن يقوم هذا المهرجان لأول مرة بمشاركة 20 دولة من أوروبا وافريقيا وأسيا. وصرح الأمين هامان عضو اللجنة الإعلامية للمهرجان في دورته التأسيسية أن المشاركة الليبية المتمثلة في العرض المسرحي ” كسور موزونه ” ينافس بين 15 عرض تسابقي و 30 عرض شرفي.

ويعد هذا المهرجان من أكبر التجمعات الثقافية في مجال المونودراما ، كما يصاحب المهرجان أنشطة منها 7ورش فنية و 5 ندوات ثقافية و 7 عروض حكواتي .

وسيتم تكريم كل من المرحوم محمد عبد الهادي من درنة مؤسس حركة المسرح في ليبيا منذ عام 1931 والفنانة المسرحية سعاد خليل ، وأكد السيد حسن اونيس رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة ان الهيئة العامة للثقافة تقف على مقربه من كل المبدعين والفنانين والمثقفين والادباء بعيداً عن اي تجاذبات سياسية أو قبلية.

