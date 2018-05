«سبها الطبي» يستقبل 18 قتيلاً و86 جريحًا خلال ثلاثة أشهر

المتوسط:

ناشد مركز سبها الطبي، كافة الأطراف بضرورة إبعاد المركز عن الاشتباكات المباشرة أو غير المباشرة، إذ نحمل الجميع مسؤولية استهداف المركز بالقذائف، فالمركز مهمته طبية علاجية وذلك تجاه كل الحالات التي تواجدت بالمركز.

كما طالب مركز سبها الطبي، المجتمع والأهالي والقبائل والمكونات الجنوبية والسكان بحماية المركز الطبي الذي يهم الجميع.

وأعلن مركز سبها الطبي أن إجمالي الحالات المدنية التي استقبلها منذ 4 فبراير الماضي وحتى 5 من شهر مايو الجاري بلغت 18 قتيلًا و86 جريحًا.

