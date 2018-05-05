اطلاق المرحلة الأولى لمشروع متحف “شهداء سحاب” بطلميثة

طلميثة-العنوان

أطلقت مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من مشروع متحف شهداء سحاب ببلدية طلميثة والتي ستشمل وضع أساسات المبنى والهيكل الخرساني.

وبحسب المكتب الإعلامي للمصلحة سيكون المتحف الجديد مصمم بطراز حديث ومتكامل، وسيتم إنشائه في الجهة الأمامية للمبنى القديم، وسيحتوي المتحف على معمل ترميم ومنظومة لإطفاء الحريق ومنظومة أخرى للمراقبة عبر الكاميرات تحيط به بالكامل من الداخل والخارج لزيادة مستوى الأمان.

وتعتبر المصلحة اسم المتحف تخليداً لذكرى شهداء الطائرة العمودية سحاب الذين قضوا دفاعاً عن الوطن.



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