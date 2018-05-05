مؤسسة النفط تبحث هذه الموضوعات مع شركة الواحة

أقيم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع الفني الأول للمؤسسة مع شركة الواحة للنفط.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة جرى خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة لعام 2018 فيما يخص أعمال الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وسير تنفيذ هذه النشاطات والميزانيات الرأسمالية المعتمدة بالخصوص ومستهدفات وبرامج الشركة في هذا العام.

وتناول الاجتماع مناقشة المشاريع الصغرى والكبرى وخطط الشركة لوضع الحقول الإستراتيجية على الإنتاج والتي من أهمها حقول شمال جالو والفارغ و “م ن 98” وتطوير بعض التراكيب الصغيرة التي ستساهم في استغلال الغاز والحد من حرقه إضافة إلى استعراض الجهود التي بذلت لصيانة المعدات السطحية وأنابيب نقل النفط المتضررة.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الصعوبات والمشاكل التي تحول دون تحقيق الشركة لمستهدفاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كما تم استعراض ومناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية الى جانب بحث الميزانيات الرأسمالية المقترحة للشركة في عام 2018.

و‎حضـر الاجتمـاع عن المـؤسسة كلا من نورالدين شقمان مـدير إدارة التطـوير الاحتيـاطي وصالح البصير مدير إدارة الصيانة والمشاريع وانور عقيل مدير إدارة الإنتاج وعدد من المختصين بالمؤسسة وممثلي الشريك الأجنبي بليبيا وممثلين عن الشركة الوطنية للحفر معهد النفط الليبي وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية كما حضر وعن شركة الواحة مدراء الإدارات الفنية والمالية والصحة والسلامة والبيئة وعدد من المختصين بالشركة.

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