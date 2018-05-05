مجهودات لتحسين خدمات الانترنت في ترهونة

يواصل فريق الصيانة بمكتب هاتف ليبيا بترهونة أعماله في صيانة خطوط وكوابل الاتصالات الموزعة داخل المدينة.

وتأتي حملة الصيانة نظراً للتزايد الملحوظ في طلب سكان المدينة على خطوط الاتصالات السلكية التي تستعمل في تشغيل أجهزة خدمات الانترنت.

وقام الفريق بصيانة عدد من كوابل الاتصالات في شوارع وسط مدينة ترهونة، واستبدال جزء منها بكوابل جديدة لضمان توفير خدمات بجودة أفضل.

ويشار إلى أن فرق الصيانة التابعة لمكتب هاتف ليبيا في ترهونة باشرت في حملة الصيانة بأقل الإمكانيات، نظراً لغياب الدعم وافتقارها إلى جزء كبير من أجهزة وأدوات الصيانة اللازمة لإنجاز عملها بأفضل صورة ممكنة.

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