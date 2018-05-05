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حملة تطوعية لصيانة ثلاث شوارع في غريان

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انطلقت بغريان الأيام الماضية حملة تطوعية لصيانة الطرقات العامة داخل المدينة يشرف عليها منظمة “الفريق التطوعي للشباب النشط” بالتعاون مع فريق الطوارئ بشركة الخدمات العامة ، وشركة “دُلة البركة” للمقاولات العامة .

وقال أحد المشاركين في الحملة إنه تم توفير (12) طن من الإسفلت البارد عن طريق التبرعات من المواطنين ، لتسوية الحفر على الطرقات العامة بشارع الثورة ، ومدخل أبورشادة ، وشارع الحرية.

ودعت اللجنة المشرفة على الحملة الشباب في مدينة غريان إلى الانخراط في هذه الحملة التطوعية، ودعمها من الأهالي لتشمل  شوارع المدينة لتجميلها  والمحافظة عليها وإظهارها بالمظهر اللائق .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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