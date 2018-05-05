حملة تطوعية لصيانة ثلاث شوارع في غريان

انطلقت بغريان الأيام الماضية حملة تطوعية لصيانة الطرقات العامة داخل المدينة يشرف عليها منظمة “الفريق التطوعي للشباب النشط” بالتعاون مع فريق الطوارئ بشركة الخدمات العامة ، وشركة “دُلة البركة” للمقاولات العامة .

وقال أحد المشاركين في الحملة إنه تم توفير (12) طن من الإسفلت البارد عن طريق التبرعات من المواطنين ، لتسوية الحفر على الطرقات العامة بشارع الثورة ، ومدخل أبورشادة ، وشارع الحرية.

ودعت اللجنة المشرفة على الحملة الشباب في مدينة غريان إلى الانخراط في هذه الحملة التطوعية، ودعمها من الأهالي لتشمل شوارع المدينة لتجميلها والمحافظة عليها وإظهارها بالمظهر اللائق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية