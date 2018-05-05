حكماء مصراتة: بن حميد سطر هو ورفاقه ملاحم البطولة والفداء في مواجهة قوى الظلم والطغيان

ليبيا – نعى مجلس حكماء وأعيان مصراتة في بيان له الإرهابي “وسام بن حميد”، واصفاً إياه بـ”القائد البطل الذي سطر هو ورفاقه ملاحم البطولة والفداء في مواجهة قوى الظلم والطغيان”.

مجلس حكماء وأعيان مصراتة أدان في بيان له تلقت المرصد نسخة منه الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للإنتخابات ، معتبراً إياه عملاً غادراً جباناً يستهدف ليبيا وأمنها واستقرارها ويهدف إلى تقويض كل الجهود المبذولة للخروج بالبلاد من أزمتها.

ودعا المجلس كل الليبيين للوقوف صفاً واحداً في وجه الإرهاب والجماعات التي تنتهجه وكل من يؤيده أو يقدم له الدعم والمساعدة.

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ويأتي بيان حكماء مصراتة الذي نعى فيه الارهابي بن حميد عقب نشر صحيفة المرصد تسريباً الشهر الماضي يثبت بيعة وسام لتنظيم داعش وهو عبارة عن مراسلات بين المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي مع أحمد الحرابي القيادي بشورى بنغازي.

وقد بينت التسريبات حجم الصراعات على النفوذ والقيادة بين المجموعات الإرهابية هناك بما فى ذلك تنظيم داعش الذي يؤكد الحرابي قتالهم إلى جانبه جنباً إلى جنب قبل أن تظهر بعض الخلافات بينهم فيما إنحاز وسام بن حميد وجلال مخزوم وانصار الشريعة للتنظيم بشكل كامل مشتكياً من سطوتهم على زياد بلعم الذي قال انه على خلاف معهم .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية