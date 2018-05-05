داخلية الوفاق تقيم دورة تدريبية للعاملين بها

أقامت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق دورة تدريبية هي الثانية المتخصصة في القيادة الأمنية العليا بالمدرسة الفنية التابعة للإدارة العامة للتدريب بالوزارة.

وبين المكتب الإعلامي للوزارة أن هذه الدورات تهدف للرفع من دور القيادة الأمنية العليا بشكل عام بحيث تظهر بالمظهر المشرف للوزارة.

وحضر افتتاح الدورة مدير الإدارة العامة للتدريب وعدد من الضباط التابعين للإدارة.

وكانت الوزارة أقامت دورتين تدريبيتين تخصصيتين إحداهما في مجال إعداد المدربين على (الدوريات الراجلة) فيما أقيمت الدورة الأخرى بمجال تفكيك المتفجرات والتعامل معها.

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