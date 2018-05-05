سيالة: حظر تصدير السلاح إلى ليبيا أثر على قدرتنا في مقاومة العمليات الإرهابية

ليبيا – ألقى وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة أمس الجمعة كلمة في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي عقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبيه.

سيالة تطرق في كلمته الإفتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى ملف حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وطالب مجلس الأمن بضرورة دعم ليبيا لإستثناء بعض أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب من قرار حظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا .

وتابع قائلاً :” إن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا بحجة التخوف من إذكاء الفتنة ومن استعمال السلاح في إشعال الحرب الأهلية أثر كثيراً على قدرتنا بمقاومة العمليات الإرهابية ولذلك فإننا نأمل دعمنا في مطلبنا من مجلس الأمن لاستثناء بعض أنواع الأسلحة والمعدات الأزمة للحرس الرئاسي وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية